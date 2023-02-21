Niğde semalarında mercek bulutu görüldü

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:22

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:06

Niğde'nin Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde mercek bulutu görüldü. Pek çok yurttaş, bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgâr dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgârlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.