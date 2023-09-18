Niğde'de feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı!

Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:20
Niğde'de feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı!
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Derinkuyu-Kayırlı yolunda Y.Ü. (41) idaresindeki 68 KE 985 plakalı minibüs, plakası bulunmayan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, motosiklette bulunan çocuklardan Y.Ö. (14) hayatını kaybetti, ağır yaralanan N.E.Y. (15), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.


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