Niğde'de feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı!
Niğde'de minibüsün çarptığı motosikletteki 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.
Derinkuyu-Kayırlı yolunda Y.Ü. (41) idaresindeki 68 KE 985 plakalı minibüs, plakası bulunmayan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, motosiklette bulunan çocuklardan Y.Ö. (14) hayatını kaybetti, ağır yaralanan N.E.Y. (15), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüsün sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye kötü haber
- O doktorun yeni 'icraatları' ortaya çıktı!
- İfadesi ortaya çıktı!
- CHP önünde patlayan silahın hikâyesi
- Sindirim sorunlarına doğal çözüm!
- A Milli Futbol Takımı'nda ayrılık!
- Kuveytli yazarın çirkin sözlerine tepki yağdı!
- CHP'de olaylı kongre
- Cevap geldi!
- İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı