Tunceli’de feci kaza... Otomobil 25 metre yükseklikten düştü: 3 yaralı

Tunceli’de aşırı hız yapan otomobil, kontrolden çıkarak köprü girişindeki kaldırıma çarpıp, 25 metreden düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada şarampoldeki ağaca takılan otomobil, Uzunçayır Baraj Gölü'ne düşmekten kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:31
Tunceli’de feci kaza... Otomobil 25 metre yükseklikten düştü: 3 yaralı
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Kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mameki Köprüsü’nde, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi istikametinden şehir merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak köprü girişindeki kaldırıma çarptı.

25 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK, AĞACA ÇARPTI

Savrulan otomobil, 25 metre yükseklikten düşerek, ağaca çarptı. Ağaç sayesinde baraj gölüne düşmekten kurtulan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 kişi ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne, buradan da Elazığ’daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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Tunceli

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