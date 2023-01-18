Niğde'de hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza akşam saatlerinde Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında meydana geldi. A.A. yönetilmindeki 34 DLK 581 plaka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
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