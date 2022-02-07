Niğde'de işçi servisi kaza yaptı: Yaralılar var
Niğde-Kayseri karayolu üzerinde patates işçilerini taşıyan servis kaza yaptı. Kazada 14 emekçi yaralandı.
Niğde-Kayseri karayolunda, Gümüşler kavşağı yakınlarında Kayseri istikametinde seyir halinde olan ve patates işçilerini taşıyan minibüs, yoldan çıktı ve araziye yuvarlandı.
Kazada serviste bulunan 14 işçi yaralandı.
Yaralılar, kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.
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