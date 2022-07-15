Niğde'de kamyon çarpan motosikletteki çift öldü
Niğde'nin Bor ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki Hikmet ve eşi Özlem Türk öldü.
Mevlüt A. adlı sürücü Bor ilçesindeki Altunhisar Kavşağı'ndan kamyonuyla dönüş yaparken, Hikmet Türk’ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Hikmet-Özlem Türk çiftçi yere düştü.
KURTARILAMADILAR
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki Hikmet ve 44 yaşındaki Özlem Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çiftin cenazeleri otopsi için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mevlüt A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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