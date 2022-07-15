Niğde'de kamyon çarpan motosikletteki çift öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki Hikmet ve eşi Özlem Türk öldü.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 17:25
Niğde'de kamyon çarpan motosikletteki çift öldü
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Mevlüt A. adlı sürücü Bor ilçesindeki Altunhisar Kavşağı'ndan kamyonuyla dönüş yaparken, Hikmet Türk’ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Hikmet-Özlem Türk çiftçi yere düştü.

KURTARILAMADILAR

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki Hikmet ve 44 yaşındaki Özlem Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Çiftin cenazeleri otopsi için Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Mevlüt A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Niğde kamyon motosiklet
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