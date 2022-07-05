Niğde'de kafede oturan gruba silahlı saldırı
Niğde'de kafede oturan 4 kişilik gruba bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli kaçtığı saldırıda şans eseri kimseye kurşun isabet etmedi. İş yerinin kırılan camının parçası bir müşterinin kolunu ve bacağını hafif şekilde yaraladı.
Olay, saat 15.20 sıralarında Selçuk Mahallesi’ndeki bir kafede yaşandı. Başındaki şapkayla kafeye yaklaşan kimliği belirsiz kişi, masada oturan 4 kişilik gruba tabancayla ateş açıp kaçtı. Bu sırada kafedeki gruptan biri de şüpheliye tabancayla karşılık verdi.
Olayda şans eseri kimseye kurşun isabet etmezken, kafede oturan müşterilerden M.S., kırılan iş yeri camının kolunu ve bacağını kesmesi sonucu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı
- İstanbul'da katliam: 3 kişi öldürüldü
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı