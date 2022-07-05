Niğde'de kafede oturan gruba silahlı saldırı

Niğde'de kafede oturan 4 kişilik gruba bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheli kaçtığı saldırıda şans eseri kimseye kurşun isabet etmedi. İş yerinin kırılan camının parçası bir müşterinin kolunu ve bacağını hafif şekilde yaraladı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 19:13
Niğde'de kafede oturan gruba silahlı saldırı
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Olay, saat 15.20 sıralarında Selçuk Mahallesi’ndeki bir kafede yaşandı. Başındaki şapkayla kafeye yaklaşan kimliği belirsiz kişi, masada oturan 4 kişilik gruba tabancayla ateş açıp kaçtı. Bu sırada kafedeki gruptan biri de şüpheliye tabancayla karşılık verdi.

Olayda şans eseri kimseye kurşun isabet etmezken, kafede oturan müşterilerden M.S., kırılan iş yeri camının kolunu ve bacağını kesmesi sonucu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 


Niğde saldırı kafe
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