Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı, yakalandı

Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de 300 bin TL'ye sattığı belirlenen M.K., polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
16 Ekim 2022 Pazar, 16:18
Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı, yakalandı
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Niğde'de 600 bin TL değerindeki forklifti kiralayan M.K., aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin TL'ye sattı. Forklift sahibinin ihbarı ile polis, harekete geçti. Ekipler, Kayseri'de tespit edilen M.K.'yi operasyon ile yakaladı.

FORKLİFTE EL KONULDU

İşlemleri sonrası M.K., adliyeye sevk edildi. Forklifte ise polis ekiplerince el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. 


Niğde kira gözaltı

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