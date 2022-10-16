Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı, yakalandı
Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de 300 bin TL'ye sattığı belirlenen M.K., polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de 600 bin TL değerindeki forklifti kiralayan M.K., aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin TL'ye sattı. Forklift sahibinin ihbarı ile polis, harekete geçti. Ekipler, Kayseri'de tespit edilen M.K.'yi operasyon ile yakaladı.
FORKLİFTE EL KONULDU
İşlemleri sonrası M.K., adliyeye sevk edildi. Forklifte ise polis ekiplerince el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
- Yandaş yazardan 'kader' tepkisi