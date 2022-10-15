Balkabağına uyuşturucu sakladılar, gümrükte yakalandılar
ABD gümrük ve sınır korumasında ele geçirilen şüpheli balkabağının içinden kaçak mal çıktı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Eagle Pass Uluslararası Köprüsü'nde görev yapan gümrük memurları, arama yaptıkları bir araçta bulunan balkabaklarından şüphelendi.
Memurlar, açtıkları 4 balkabağının içinde toplam 20 kilogram ağırlığında sıvı metamfetamin buldular.
136 prezervatifin içine paketlenmiş uyuşturucuların değerinin 402 bin dolar (Yaklaşık 7 milyon 466 bin Türk Lirası) olduğu duyuruldu.
"BÖYLE GÖRÜNTÜLERE ALIŞKINLAR"
Eagle Pass liman müdür vekili Elizabeth Garduno yaptığı açıklamada, "Ön saflardaki memurlarımız, görev esnasında tuhaf görüntüler görmeye alışkınlar. Bu salı da balkabaklarının içine gizlenmiş sıvı metamfetaminle karşılaştılar" dedi.
Garduno sözlerine, "Memurlarımız, eğitimlerini, deneyimlerini ve mülakat becerilerini kullanarak oldukça yeni bir narkotik kaçakçılığı yöntemini ortaya çıkardılar" ifadelerini kullandı.
Sürücü ile yolcu, Maverick County Şerif Ofisi tarafından tutuklamasının ardından yasadışı mallar konusunda sorguya çekildi.
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