Terör örgütü IŞİD şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü IŞİD şüphelisi yakalandı.

AA
16 Ekim 2022 Pazar, 12:54
Terör örgütü IŞİD şüphelisi Suriye sınırında yakalandı
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Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin terör örgütü IŞID üyesi olduğunu tespit etti.

İFADESİ ALINACAK

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


IŞİD şüpheli suriye

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