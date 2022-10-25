Niğde'de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Niğde’nin Çamardı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Niğde-Çamardı yolu Yarhisar köyü yakınlarında İsa B. (53) yönetimindeki 33 RY 782 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole uçtu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan İsa S. (62) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsa B. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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