Niğde’de otomobil su kanalına düştü: 4’ü çocuk 6 yaralı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 09.08.2024 - 16:58

Kaza, öğle saatlerinde Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Himmetli köyünden Dündarlı beldesine seyir halinde olduğu öğrenilen Rabia E. (23) yönetimindeki 51 ABU 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Rabia E. Semiha Ö. (43), Ümmügülsüm Ö. (16), Sudenaz Ö. (9), Umut Ali E. (1) ve Hicran Asel E. (6) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.