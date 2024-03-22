Niğde’de siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 17:11
Niğde’de siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturması yürütülen ’Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 13 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 7 adet flaş bellek, 1 çanta içerisinde 31 bin Amerikan Doları, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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