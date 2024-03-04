Niğde’de tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi
Niğde'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.
Nide'nin Altunhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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