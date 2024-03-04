Niğde’de tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi

Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:10

Güncelleme: 04.03.2024 - 20:11

Nide'nin Altunhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.