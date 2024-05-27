Niğde'de şüpheli ölüm: Otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden İlknur'un arkadaşı serbest

Niğde'de kaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:39
Niğde'de şüpheli ölüm: Otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden İlknur'un arkadaşı serbest
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El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı iddia edildi.

Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemleri sonrası İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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