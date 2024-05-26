Niğde'de otelde şüpheli ölüm: Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde’de otel odasının penceresinden düşen genç kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:23
Niğde'de otelde şüpheli ölüm: Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
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Niğde Merkez El Hacı Mahmut Caddesi’nde bulunan bir otelde, sabah saatlerinde iddiaya göre, İ.Ö. (19), bilinmeyen bir nedenle otelin 5. katında kaldığı odanın penceresinden yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından İ.Ö’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otelde kalan bir müşteri, genç kadının otel odasında bir kadınla tartışma yaşadığını ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından düştüğünü ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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