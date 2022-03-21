Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı
Niğde’de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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