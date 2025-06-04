Kanserle mücadele ediyordu: Yazar Nihat Genç entübe edildi

Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşan Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. Nihat Genç'ten kötü haber geldi.

Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, 69 yaşındaki Genç'in 4 gündür bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve dün öğle saatlerinde entübe edildiğini yazdı.

Erdem Atay'ın paylaşımı şu şekilde:

Nihat Genç’in sağlık durumu ile ilgili Türk milletine duyuru. Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğlenden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla."