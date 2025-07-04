Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

Gazeteci yazar Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti.



3 HAZİRAN'DA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle, yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden Genç'in son olarak 3 Haziran'da entübe edildiği açıklanmıştı. Nihat Genç'ten acı haber geldi. Genç, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Genç'in cenaze programı belli oldu. Nihat Genç, 6 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.