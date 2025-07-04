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Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

4.07.2025 20:25:00
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Haber Merkezi
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Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü Gazi hastesinde hayatını kaybeden gazeteci yazar Nihat Genç'in cenazesi 6 Temmuz Pazar günü Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

Gazeteci yazar Nihat Genç'in geçtiğimiz aylara akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti.

3 HAZİRAN'DA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle, yaklaşık bir buçuk aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden Genç'in son olarak 3 Haziran'da entübe edildiği açıklanmıştı. Nihat Genç'ten acı haber geldi. Genç, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Genç'in cenaze programı belli oldu. Nihat Genç, 6 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

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