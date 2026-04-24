Nilüfer Belediyesi soruşturmasında 8 tahliye: Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem’in tutukluğuna devam kararı

Bursa Nilüfer Belediyesi’nde “imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı” iddialarına ilişkin aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasının dördüncü gününde, tutuklu 9 sanıktan 8’i tahliye edildi.

TURGAY ERDEM TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmaya tutuklu sanıklar Turgay Erdem, Tamer İ., Ayşegül E., Serkan Ç., Şemsi O., Muttalip K., Alaattin A., Fırat Y. ve Mehmet Fatih Ç. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Söz alan Turgay Erdem ise sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLU 9 SANIKTAN 8’İNE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, Alaattin A., Fırat Y., Mehmet Fatih Ç., Muttalip K., Serkan Ç., Şemsi O., Ayşegül E. ve Tamer İ.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet, Turgay Erdem’in ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ağustos ayına ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bursa’da 10 Ekim’de düzenlenen operasyon sonrası başlatılan soruşturmada, Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Erdem ile birlikte bazı sanıkların “örgüt lideri” ve “örgüt yöneticisi” olarak hareket ettiği, imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı öne sürülürken, sanıklar hakkında farklı suçlardan çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.