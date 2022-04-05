Nisa bebeğin ölümüne ihmal incelemesi başlatıldı
İstanbul Pendik'te annesi tarafından boş bir araziye terk edilen Nisa Mihriban bebek beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetmişti. Nisa bebeğin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.
Pendik'te edilen Nisa Mihriban'ın ölümüyle ilgili yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.
ACİL TIP TEKNİSYENİ AMBULANSTA EMZİRMİŞTİ
İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bebeğini terkeden Ebru S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bebeğin ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla inceleme de başlatıldığı kaydedildi. Bahçelievler Polis Merkezi'nde, çocuk bakımevi görevlilerinin de 'ihmal' iddiasıyla ifadesinin alındığı kaydedildi.
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