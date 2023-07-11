Nişanda ateşlediği havai fişek elinde patladı
Aksaray'da katıldığı nişanda ateşlediği hava fişek elinde patlayan Selman Akar (20), yaralandı. Sol eli parçalanan Akar, ameliyata alındı.
Aksaray'ın Yenikent beldesinde dün akşam bir nişana katılan Selman Akar, havai fişek patlatmak istedi. Bu sırada ateşlediği fişek, Akar'ın elinde patladı.
Sol eli parçalanan Akar, önce ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne götürüldü.
Selman Akar'ın ameliyata alındığı bildirildi.
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