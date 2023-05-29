2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Havai fişek, kutlama yapan AKP'lilerin elinde patladı

Dün gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. AKP'liler oy sayımı devam ettiği esnada sokağa dökülmeye başlayarak kutlama yaptı. O kutlamalarda şahıslardan birinin atmak istediği havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 11:44
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Türkiye dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla son buldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlara göre yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,84 oy alırken; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,16 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Sandıkların açılımı ve oy sayım işlemleri devam ederken AKP'liler sokağa dökülerek kutlama yapmaya başladı. O kutlamalardan birisinde bir grup havai fişek atmak istedi.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde atılmak istenen havai fişek elde patladı, ortalık savaş alanına döndü.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Bir başka manzarada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan kutlamalar sırasında kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı.

BİR KİŞİ KATLEDİLDİ!

Ordu'da seçim kutlaması esnasında İYİ Parti Ordu Gülyalı İlçe üyesi ve sandık görevlisi Erhan Kurt, bıçaklanarak katledildi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ordu Gülyalı’da sözde kutlama yapanlar, genç kardeşimiz Erhan Kurt’u bıçaklayarak katletti. Bu kin ve nefrete yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

HAVAYA ATEŞ AÇARKEN KENDİNİ VURDU

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yine kutlama sırasında bir şahıs, silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. 


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