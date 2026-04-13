Nişanda havaya silahla ateş açmışlardı: 2 kişiye gözaltı

Merkez Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'ndeki davet evinde dün akşam saatlerinde nişan töreni için çiftin salona gelişi sırasında, 2 kişi yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş açtı.
Silah sesleri çevrede paniğe yol açarken, bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, olaya müdahale etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olay anı ise salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.