Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nişanda havaya silahla ateş açmışlardı: 2 kişiye gözaltı

13.04.2026 12:25:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Siirt’te nişan töreninde salonun önünde havaya tabancayla ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'ndeki davet evinde dün akşam saatlerinde nişan töreni için çiftin salona gelişi sırasında, 2 kişi yanlarında getirdikleri tabancalarla havaya ateş açtı.

Silah sesleri çevrede paniğe yol açarken, bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, olaya müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay anı ise salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #gözaltı #silah