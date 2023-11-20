Nişanlısının eski eşini vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı
Bakırköy'de nişanlısı Ebru Manay'ın eski kocası Mithat Şahin'i kendisine hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle silahla vuran radyocu Ersin Baydamar tutuklandı.
Radyo programı yapan Ersin Baydamar ile Ebru Manay bir süre önce nişanlandı. Manay'ın eski eşi Mithat Şahin, bunu öğrenince önce Ebru Manay'ı arayıp hakaret ve küfretti, ardından da Ersin Baydamar'ı arayıp hakaret ederek tehdit etti.
Şahin, Baydamar'a konumunu da atarak görüşmek istediğini söyledi. Baydamar, Şahin'in silahlı gezdiğini bildiği için yanına silah alarak atılan konum olan Yeşilköy sahile gitti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Burada görüşen Şahin ve Baydamar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine silah çekti. Baydamar, silahıyla Şahin'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Şahin kanlar içinde yere yığılırken, Baydamar ise olay yerinden kaçtı.
Şüpheli Ersin Baydamar, daha sonra Bağcılar Güneşli'deki polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Baydamar emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.
TUTUKLANDI
Burada ilk olarak savcıya ifade veren Baydamar, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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