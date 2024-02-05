Nişanlısının kollarında ölmüştü: Müzisyen Umut Emre Aytekin cinayetinde 'yan bakma' iddiası

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:46

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:46

Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin (36) ile iki kişi arasında tartışma çıktı.

İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Maria Zeppin kurtarmaya çalıştı.

Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGANLAR DA MÜZİSYEN

Olay, dün sabah saatlerinde bir restoranda meydana geldi. Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti.

Kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında tartışma yaşandı.

AYTEKİN’İ DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER

Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi.

Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö., Aytekin'in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü. Hastaneye kaldırılan Aytekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAN BAKMA CİNAYETİ

Olayın ardından Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler Ceyhun T. İle Hayrettin Ö. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Emniyet’te yapılan soruşturmada, olayın ‘yan bakma’dan çıktığı iddia edildi.

Şüphelilerin iddiasına göre Aytekin’in kendilerine yan bakmasından dolayı tartışma yaşadıklarını belirtti.

TUTUKLANDILAR

Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.