Nişanlısının kollarında ölmüştü: Müzisyen Umut Emre Aytekin cinayetinde 'yan bakma' iddiası
İstanbul Güngören'de meydana gelen korkunç cinayetle ilgili flaş gelişme yaşandı. Bir restoranda yaşanan olayda müzisyen Umut Emre Aytekin, tartıştığı iki kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Aytekin, nişanlısı Maria Zeppin'in kollarında hayatını kaybetti. Olayın 'yan bakma' meselesi sonrası çıktığı iddia edildi.
Güngören'de nişanlısıyla birlikte bir restorana giden
müzisyen Umut Emre Aytekin (36) ile iki kişi arasında tartışma çıktı.
İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Maria
Zeppin kurtarmaya çalıştı.
Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye
kaldırılan Aytekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar
iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRGANLAR DA MÜZİSYEN
Olay, dün sabah saatlerinde bir restoranda meydana geldi.
Müzisyen Umut Emre Aytekin (36), kahve içmek için nişanlısı Maria Zeppin ile
birlikte Güngören'de bulunan bir fast food zincirinin şubesine gitti.
Kafede oturdukları sırada Aytekin ile yan masalarında oturan
Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında tartışma yaşandı.
AYTEKİN’İ DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER
Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.'nün tekme ve yumruklu saldırısıyla yere yığılan Aytekin'i kurtarmak için nişanlısı Zeppin araya girdi.
Müzisyen oldukları öğrenilen Ceyhun T. ve Hayrettin Ö.,
Aytekin'in yere düşmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.
Saldırganların bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek
yerde yatan Aytekin'in başında bekledikleri görüldü. Hastaneye kaldırılan
Aytekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAN BAKMA CİNAYETİ
Olayın ardından Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler Ceyhun T. İle
Hayrettin Ö. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Emniyet’te
yapılan soruşturmada, olayın ‘yan bakma’dan çıktığı iddia edildi.
Şüphelilerin iddiasına göre Aytekin’in kendilerine yan
bakmasından dolayı tartışma yaşadıklarını belirtti.
TUTUKLANDILAR
Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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