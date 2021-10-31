Nişantaşı'nda dehşet anları: Göğsünden bıçaklandı, can havliyle yardım istemek için koştu
Nişantaşı’nda göğsünden bıçaklanarak can havliyle koşan genç, trafik polislerinden yardım isteyerek olduğu yere oturdu. Kadın trafik polisi, ilk önce tişörtüyle tampon yaptığı genci ardından da ekip aracı ile hastaneye götürdü.
Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde yaşanan olayda Atakan Sönmez (20), trafikte yaşanan kavgada N.T. ve Ü.T. isimli şahıslar tarafından göğsünden bıçaklandı.
Can havliyle koşarak kaçan genç, trafik ekibini görünce yanlarına gidip yardım istedi. Araç içerisindeki polisler gencin ilk olarak ne istediğini anlamayarak araçtan aşağıya indi.
Bu sırada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan kadın trafik polis memuru Sema Küçükşimşek, gencin göğsünden bıçaklandığını anlayarak yere oturmasını isteyip müdahale etmeye çalıştı.
Küçükşimşek, gencin tişörtüyle kanayan bölgeye tampon yapıp hayatta kalmasını sağlarken, diğer polis 112’yi arayarak ambulans istedi.
Çevredeki yurttaşlar ise polislerin çevresine toplanarak, cadde üzerinde yoğunluğa neden oldu. Küçükşimşek, uzun süre tampon yapmaya devam ederken, ambulans trafik yoğunluğundan olay yerine ulaşmakta zorlandı.
Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine kadın trafik polisi Sema Küçükşimşek ve ekip arkadaşı yaralı genci ekip aracına alarak Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye götürdü.
Burada ilk müdahalesi yapılan genç, polislerin saniyelik olarak verdikleri kararla hayata tutundu.
Doktorların baygınlık geçiren gencin kısa bir süre daha hastaneye getirilmemiş olması halinde hayatını kaybedeceğini söylediği öğrenildi.
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