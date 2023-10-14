Nişantaşı'nda güzellik salonunda dehşet: Elinde sopayla geldi, ortalığı savaş alanına çevirdi

Nişantaşı’nda sopayla güzellik merkezine gelen bir şahıs, işyerindeki eşyaları kırarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis sopalı saldırganı yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:22
Nişantaşı'nda güzellik salonunda dehşet: Elinde sopayla geldi, ortalığı savaş alanına çevirdi
Abone Ol google-news

Şişli Nişantaşı’nda, dün saat 15.00 sıralarında Selahattin O. isimli şahıs ile güzellik merkezinin sahibi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Büyüyen husumet nedeniyle Selahattin O., eline sopa alarak sahibi kadın olan işyerini bastı.

İşyerindekilere sopayla vurarak kıran şahıs, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.


nişantaşı

İlgili Haberler

Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı

Erzurum merkezli 8 ilde siber dolandırıcılara operasyon: 43 gözaltı
Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı: Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırıda yeni gelişme

Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı: Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırıda yeni gelişme
Artvin'de kayak merkezinin kapıları kırıldı: Eşyalar kullanılamaz hale geldi...

Artvin'de kayak merkezinin kapıları kırıldı: Eşyalar kullanılamaz hale geldi...

En Çok Okunan Haberler