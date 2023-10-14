Nişantaşı'nda güzellik salonunda dehşet: Elinde sopayla geldi, ortalığı savaş alanına çevirdi
Nişantaşı’nda sopayla güzellik merkezine gelen bir şahıs, işyerindeki eşyaları kırarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis sopalı saldırganı yakaladı.
Şişli Nişantaşı’nda, dün saat 15.00 sıralarında Selahattin O. isimli şahıs ile güzellik merkezinin sahibi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.
ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Büyüyen husumet nedeniyle Selahattin O., eline sopa alarak sahibi kadın olan işyerini bastı.
İşyerindekilere sopayla vurarak kıran şahıs, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.
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