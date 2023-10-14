Nişantaşı'nda güzellik salonunda dehşet: Elinde sopayla geldi, ortalığı savaş alanına çevirdi

Yayınlanma: 14.10.2023 - 10:22

Güncelleme: 14.10.2023 - 10:23

Şişli Nişantaşı’nda, dün saat 15.00 sıralarında Selahattin O. isimli şahıs ile güzellik merkezinin sahibi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Büyüyen husumet nedeniyle Selahattin O., eline sopa alarak sahibi kadın olan işyerini bastı.

İşyerindekilere sopayla vurarak kıran şahıs, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis, saldırganı kısa sürede yakaladı.