Yer: Düzce... Otomobiliyle 'uyuşturucu kuryeliği' yaparken yakalandı
Düzce’de otomobiliyle uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A. isimli kişinin otomobiliyle kent genelinde uyuşturucu kuryeliği yaptığına dair istihbarat aldı.
Şüpheli, narkotik ekipleri tarafından aracında gözaltına alındı. Ö.A’nın otomobilinde ve evinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 18 parça satışa hazır 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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