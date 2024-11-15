Yer: Düzce... Otomobiliyle 'uyuşturucu kuryeliği' yaparken yakalandı

Düzce’de otomobiliyle uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yer: Düzce... Otomobiliyle 'uyuşturucu kuryeliği' yaparken yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:33

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.A. isimli kişinin otomobiliyle kent genelinde uyuşturucu kuryeliği yaptığına dair istihbarat aldı.

Şüpheli, narkotik ekipleri tarafından aracında gözaltına alındı. Ö.A’nın otomobilinde ve evinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 18 parça satışa hazır 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Düzce #otomobil

İlgili Haberler

Düzce'de feci kaza... İşçi servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!

Düzce'de feci kaza... İşçi servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!
Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!

Düzce'de hareketli gece: İki katlı evde yangın paniği!
Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu

Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler