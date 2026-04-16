Niziplioğlu Holding’e operasyon: 'Yasa dışı altın üretimi' iddiasıyla mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde Nizipoğlu Holding'e operasyon yaptı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlamalarla başlatılan soruşturmada, holding bünyesindeki şirketlerin izinsiz altın üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edildi.

BAKANLIK İZNİ OLMADAN GRAM ALTIN ÜRETİMİ

İddiaya göre, NZP Gold ve bağlı şirketler üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni almadan gram altın üretti.

KAYIT DIŞI ALTINLAR ÜÇ İLDE PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, üretilen bu "sertifikasız" altınlar; resmi kayıtlara dahil edilmeden Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’da bulunan kuyumcular aracılığıyla piyasaya arz edildi. Bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı ve sistematik bir dağıtım ağı kurulduğu belirlendi.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

16 Nisan 2026 günü saat 06.00 itibarıyla düğmeye basan ekipler, İstanbul sınırları içerisinde önceden belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında; 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

Holding bünyesindeki 4 şirkette arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Mal varlıklarına el konuldu: Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına CMK 128. madde kapsamında el konulması kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, örgütün liderliğini Murat NİZİPLİOĞLU’nun yürüttüğü, NZP Gold ve bağlı şirketler aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan rafineri faaliyet izni olmaksızın izinsiz gram altın üretimi yaptığı, bu ürünleri sertifikasız ve resmi kayıtlara tabi olmadan kendi firmaları (Kilis, Antalya, Şanlıurfa ilinde bulunan kuyumcuları) ve piyasaya arz ederek yüksek miktarda haksız kazanç sağladığı ve sistematik şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Örgüt mensubu toplam 7 şüpheli ve Niziplioğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren 4 şirkete yönelik olarak; İstanbul ili sınırları içerisinde belirlenen 13 adreste, 16 Nisan 2026 günü saat:06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Halihazırda arama, yakalama ve el koyma faaliyetlerinin devam etmektedir. Şüphelilerin suç gelirleri ile elde edilen malvarlıklarına da CMK 128 md kapsamında el konulmasına karar verilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''