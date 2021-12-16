Nizip'te 3 kişi sahte içkiden öldü
Gaziantep’in Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Nizip ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri gerekçesiyle 10 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan 10 kişiden 3’ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 7 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Nizip Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden E.G., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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