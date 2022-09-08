Nobel jürisinde görevli Prof. Sevgen, Boğaziçi'nden uzaklaştırılmasını anlattı

08 Eylül 2022 Perşembe, 22:12

Boğaziçi Üniversitesi’nden kayyım rektör Naci İnci tarafından uzaklaştırılan Prof. Dr. Alpar Sevgen, kurumda yaşadıklarını anlattı.

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"VAZGEÇMİYORUZ, KABUL ETMİYORUZ"



Nükleer fizik ve müzik akustiği uzmanı, TÜBİTAK ödülü sahibi, kariyerine Atom Enerjisi Komisyonu'nda, fizikte Nobel adayı belirleme sürecinde ve dünyada çeşitli enstitülerde görevleri sığdıran Sevgen yeni yönetimin kararlarına tepki göstererek, "Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz. Bu şekilde üniversite olmaz. Problemin kaynağı, dekanlar ve rektörler idari memurlardır. Akademik karar alamazlar" dedi.

Fox Tv'ye konuşan Secgen, "Sadece bana olduğu için konuşuyor değilim. Belki de baştan beri bunları konuştuğumuz için bunlar başımıza geldi" ifadelerini kullandı.