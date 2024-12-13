Nobel Ödüllü Prof. Dr. Daron Acemoğlu: “100 yılda bir görülebilecek yeni bir akımın başlangıcındayız”

Yayınlanma: 13.12.2024 - 18:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 18:01

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 10 farklı ülke ve 15 şehirden gelen belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Barış ve İşbirliği Toplantısı’nda (ODKA) buluştu. Bölgesel barışa ve işbirliğine katkı sunmak amacıyla Feshane’de düzenlenen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Filistin, Irak, Ürdün, Fas, İran, Mısır, Libya, Suudi Arabistan ve Kırgızistan'ın önemli şehirlerinin belediye başkanları ve diplomatik temsilcileri katıldı.

Toplantının öğleden sonraki kısmına 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu da katıldı. Acemoğlu, burada belediye başkanlarına ve diplomatik temsilcilere hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında yapay zekayla ilgili tartışmalara ve uluslararası işbirliğine değinen Acemoğlu, Dünya’nın kapsamlı bir geçiş sürecinde olduğunu ifade ederek, “Bu süreç sancılı olacak ama sonucunda yeni bir sistem ortaya çıkacak. İhracat yönünün değişmeye başladığını şimdiden görüyoruz, ticaret politikaları da bununla bağlantılı olarak değişecek” dedi.

“100 YILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK YENİ BİR AKIMIN BAŞLANGICINDAYIZ''

Değişim sürecinde ve Dünya’daki mevcut jeopolitik rekabette belirleyici olacak kriterlerin yapay zekanın gelişimi ve yapay zekayı kullanma kapasitesi olduğuna dikkat çeken Acemoğlu, “Yapay zekanın yükselişiyle birlikte 100 yılda bir görülebilecek yeni bir akımın başlangıcındayız. Yapay zekanın nereye evrilebileceğini şimdilik bilmiyoruz ancak gelişmekte olan ülkelerin de tıpkı yapay zeka teknolojilerini elinde tutan gelişmiş ülkeler gibi beklemeden somut adımlar atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın gelişimi konusundaki iyimser ve kötümser bakış açılarını doğru değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Acemoğlu, “Yapay zekanın iş gücü ve işçilerle buluşturulması verimliliği artırarak eşitsizliği azaltabilir. Ancak daha olası senaryo, yapay zekanın zengin ülkeler tarafından kontrol edilmesi ve eşitsizliği daha da artırması” diye konuştu.

“YENİ ULUSLARARASI KURUMLARA İHTİYACIMIZ VAR''

Kurumların dünya çapındaki çöküşünün uluslararası kurumları da etkilediğini söyleyen Acemoğlu, gelişmemiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin bu süreçte denenmeyen şeyleri denemeleri gerektiğini belirtti. Mevcut uluslararası kurumların Dünya’nın sorunlarını çözmek konusunda sınırlı bir rol oynayabildiğini söyleyen Acemoğlu, ODKA gibi toplantıların uluslararası işbirliğini artırmada ve Dünya’daki değişimlere cevap verebilecek yeni uluslararası kurumların yaratılmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Acemoğlu, toplantıyı düzenleyen İBB’ye ve katılan bütün ülkelere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Acemoğlu’nun konuşmasının ardından İBB ile Bağdat, Amman ve Ramallah belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Foto: ANKA