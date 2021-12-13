Nobel ödülünü kazanan bilim insanları, öğrencilerin sorularını yanıtladı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Nobel ödülünü kazanan bilim insanları ile özel söyleşi yapan öğrencilerin sordukları sorular ve yanıtları şöyle:

DAVID JULIUS (FİZYOLOJİ VE TIP)

- Ağrı, insanların yaşam kalitesini düşüren ve hayatı zorlaştıran süreçler içerir. Yaptığınız buluş, gelecekteki kronik ağrı tedavileri için ne gibi yeni yollar açabilir?

Bizim çalışmamız iki şekilde yardımcı olabilir: Öncelikle, ağrı duyusunun altında yatan biyokimyasal, biyofiziksel ve psikolojik süreçlerin ana yapısını oluşturan, temel araştırma değer bilgileri vardır. Bu bilgiler olmadan, tedavi ve tedavi yöntemlerini bulmak için tesadüflere güvenmek zorundayız. Bu yüzden temel araştırmanın nereye varacağını asla öngörülemez, ama tarih bize bu tarz dönüştürücü buluşların merak merkezli olduğunu anlatır. İkincisi, çalışmamız çeşitli iyon kanallarının ağrıya nasıl katkıda bulunduğunu göstererek bu iyon kanallarının kapatılmasıyla, belirli koşullarda oluşan kronik ağrı ile ilişkili tedavilerde nasıl yardımcı olabileceğini önerdi.

- Siz veya aileniz bu çalışma için herhangi bir alışkanlığınızı değiştirdiniz mi? Bir bilim insanı olarak çalışmak için motivasyonunuz nedir?

Hayır. Belki de belirli baharatları yemenin dışında hiçbir alışkanlığımızı değiştirmedik. Eşim de ben de bilim insanlarıyız ve bence motivasyonumuz, yeni bir şeyleri keşfetme merakı ile bunun verdiği heyecandan kaynaklanmaktadır. Ayrıca biz profesörler olarak, öğrencilerimizi eğitme ve onların kariyerlerinde başarılı olduklarını görme fırsatlarıyla da motive oluyoruz.

KLAUS HASSELMAN (FİZİK)

- Nükleer enerji, fosil yakıtlara alternatif olarak doğru bir seçim midir?

Rüzgâr, güneş enerjisi ve hidrojen, doğal ve tartışmasız seçimlerdir fakat silah kaynağı olarak kötüye kullanma tehlikesinin bulunmadığı politik koşullarda ve atık sorunu çözülebildiği sürece nükleer enerji kabul edilebilir bir ek enerji kaynağıdır. Meslektaşım James Hansen’in formüle ettiği gibi: Tamamıyla doğal kaynaklardan enerji sağlayabildiğiniz zaman kömürle çalışan enerji santrallarını, ardından doğalgazla çalışan santralları ve son olarak da nükleer enerji santrallarını kapatınız.

- Bu ödülün önemi, iklim değişikliğinin bilimsel gerçeklere dayandığının ve zaman dolmadan çözüm üretme konusundaki kolektif yükümlülüğümüzün altını çizmektir. Bu yüzden bence bu ödül insanları bilinçlendirmek için önemli ama sizce iklim krizi hakkında harekete geçmeyi ne zaman göreceğiz?

Bu büyük ölçüde siyasi yapıya bağlı. Fosil yakıtlara alternatif enerjiler şu anda rüzgâr enerjisi, su ve güneş enerjisi şeklinde ve fosil yakıtlarla rekabet eden fiyatlarla mevcut. Yenilenebilir enerjiye dönüşümü şimdi uygulamak ancak duyarlı politikaların sonucu olacaktır.

BENJAMİN LIST (KİMYA)

- Geliştirmiş olduğunuz üçüncü tip organokatalizör farmasötik araştırmalarda çevreye pozitif etki sağlarken insan hayatına pozitif olarak yansıyacak mı? Ortalama insan ömrü uzayacak mı?

Aslında organokatalizörlerin farmakoloji araştırmaların üzerinde olumlu bir etkisi var. Çalışmalarımızın prensibi ilaç üretiminde, örneğin insanlık tarihinin en kötü pandemilerinden biri olan İnsan İmmünyetmezlik Virüsüne (HIV) karşı bir ilaç için kullanılıyor. Temel araştırmaların insan yaşamı üzerinde her zaman olumlu bir etkisi olduğuna eminim. Tıp tarihinin birçok kez kanıtladığı gibi, ortalama insan ömrünün artması kesinlikle mümkündür.

- Araştırdığım kadarıyla asimetrik organokatalizörlerle daha temiz ve daha yeşil bir çevreye sahip olmalıyız. Peki, bu proje ısınma konusunda ne gibi çözümler üretiyor?

Tüm katalizörler doğal olarak yeşildir! Organokatalistler, diğer katalizörler gibi, enerji tasarrufu sağlayabilir ve böylece CO2 salımını azaltabilir.

GUIDO IMBENS (EKONOMİ)

- İyi ekonomilere sahip ülkelerin daha fazla Nobel ödülü aldığını biliyoruz. Peki neden Nobel Matematik Ödülü olmasın? Matematik ekonominin ve tüm bilimlerin temeli değil midir? Nobel ödülü kazanmak için iyi bir eğitime mi yoksa iyi bir ekonomiye mi ihtiyacınız var? ABD en çok Nobel ödülüne sahipken Finlandiya neden dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip?

Tabii ki Nobel Ekonomi Ödülü ya da daha doğrusu Alfred Nobel Anısına Sveriges Riksbank Ekonomi Ödülü, ancak 1969’da, orijinal Nobel ödüllerinden çok daha geç kuruldu. Matematikte değil, sadece bazı bilimlerde ödül oluşturmanın orijinal motivasyonunun ne olduğunu bilmiyorum. Matematik bilimin çoğunun temelidir. ABD’deki lisansüstü okulların sistemi, kısmen dünyanın dört bir yanından araştırmacılara çok açık olmada çok etkili olmuştur.

- Nedensel çıkarımlar yapmak için araştırmalara odaklanmaya neden karar verdiniz? Size ilham veren neydi?

Bu, bunun önemli bir konu olduğu konusunda çok ikna edici olan ödüllü arkadaşım Josh Angrist ile yaptığım konuşmalardan ortaya çıktı.

NOBEL’Lİ BİLİM İNSANLARINA SORU SORAN ÖĞRENCİLER:

Kültür Koleji Anadolu Lisesi, Kültür Koleji Fen Lisesi, Kültür2000 Fen Lisesi, Kültür2000 Anadolu Lisesi öğrencileri İpek Narin, Dilara Işık, Aykut Engür, Fatih Ercan, Yiğit Tombulca, İpek Ceren Buldu, Merih Dindar, Doğa Gül Kutlu, Bulut Barut, Yaprak Yılmaz, Kami Nalyan, Betül İris Çevik, Azra Elif Dönmez, Zeynep Ağoğlu, Dilara Işık, Sıla Nur Temiz, Sinan Albayrak, Zühre Ceyhun, Efe Burak Adak, Esma Uluçam, Rüzgar Çınar Özgönül, Sinan Albayrak, Poyraz Erulaş.

