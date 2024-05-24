Üsküdar'daki silahlı saldırı araştırılıyor: İsrailli Arapların olayla bağlantısı ne?

İstanbul'da iki çete arasında bir kafede çıkan çatışmada üç kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayda İsrailli Arapların da yer aldığına dair iddiaları araştırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:38
Üsküdar'daki silahlı saldırı araştırılıyor: İsrailli Arapların olayla bağlantısı ne?
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Cuma günü erken saatlerde İstanbul'da bir kafede iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada üç kişi hayatını kaybetti. 

Bunun sonucunda beş kişi yaralandı ve bunlardan ikisi tedavi için yakındaki hastanelere nakledildi. Yerel polis soruşturma başlatırken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da İsrailli Arapların da olaya karıştığına dair çeşitli haberleri araştırıyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kafede bir araya gelmişti. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayda taraflardan Veli Hakan Karataş olay yerinde, Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan M.K., M.A., İ.A.,, M.K., ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ve kahvehane işletmecisi C.Y. emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.


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