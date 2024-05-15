Nova Vera ülkenin en iyisi seçildi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 18:25

Güncelleme: 15.05.2024 - 18:25

Türkiye’nin tek uluslararası zeytinyağı yarışması olarak kabul edilen Anatolian IOOC’de Novavera, ülkenin en iyisi seçildi. Türkiye'nin Dünya Kalite Sıralaması değerlendirmesi EVOO World Ranking tarafından değerlendirmeye alınan tek Uluslararası zeytinyağı kalite yarışması olma özelliği taşıyan yarışma, Yunanistan, İtalya, İspanya, Arjantin, Portekiz, Tunus, Japonya, Çin gibi 9 ülkeden 24 jüri üyesinin katılımıyla Balıkesir’de gerçekleşti.

Nova Vera'nın kurucusu Bahar Alan, “Bu yıl Memecik zeytinyağımız Anatolıon IOOC'de de ülkenin en iyisi seçildi. Biz ülkemizin yerel çeşitlerini işleyerek bu çeşitlerin dünyaya tanıtılması ve biyoçeşitliliğin korunması misyonumuzu çok önemsiyoruz. Bu sezonun bir özelliği de iklim koşulları nedeni ile strese giren ağaçlardan yüksek polifenollü ürün elde edebilmek oldu. Polifenol zeytinde bulunan antioksidanlara verilen isimdir. Bu sezonda ürettiğimiz 550 üzerinde polifenol değerine sahip zeytinyağlarımız pek çok hastalığın tedavisinde doğal ilaç niteliğinde olduğu için sofralarımızdan eksik edilmemesi gereklidir. Novavera olarak Ayvalık ve Manisa’daki bahçelerde toplam 1600 dönüm özel arazide bulunan 55 bin zeytin ağacından topladığımız zeytinlerden zeytinyağı üretiyoruz” dedi. Japonya’dan Amerika’ya, İsviçre’den BAE’ne kadar 4 kıtada 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Bahar Alan, Türk zeytinyağının fiyatıyla değil, kalitesiyle seçkin bir yere gelmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.



KALİTELİ BİR ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kaliteli zeytinyağını kokusundan ve tadından anlamanın mümkün olduğuna dikkat çeken Bahar Alan, "Duyusal olarak zeytinyağının kalitesini anlayabilmek için öncelikle koklamak gerekir. Hissedilen koku meyvemsi olmalı ve tazeliği çağrıştırmalı. İstenen pozitif kokular taze çimen kokusu, domates, çağla, badem kokularıdır. Kusur olarak adlandırdığımız kokular ise yağlı boya, pastel boya kokuları, küf, toprak kokusu ve sirke kokulardır. Bu kusurlu kokuların her biri üretim veya saklama sürecindeki bir hatadan kaynaklanır. Zeytin meyvesi içinde doğal antioksidanlar barındırır ve bunlar sağlık için çok faydalıdır. Eğer bu değerli maddeleri koruyarak yağa aktarabilirsek zeytinyağı da acı ve yakıcı olur. Bu sebeple acılık ve yakıcılık da iyi bir zeytinyağında aranan özelliklerdir" diye konuştu.