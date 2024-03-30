Yayınlanma: 30.03.2024 - 20:45

Güncelleme: 30.03.2024 - 20:56

Yurttaşlar 31 Mart yerel seçimlerinde nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını merak ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimde İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık? İşte ayrıntılar...

SEÇİM GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde nüfus müdürlükleri açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yağılan açıklama:

"Vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa yer verilmemesi için, tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2024 tarihlerinde hizmete devam edecektir."