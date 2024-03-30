Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:32

Güncelleme: 30.03.2024 - 13:32

Mahalli İdareler Seçimlerinde seçmen belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak. Peki, 31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?

YEREL SEÇİMDE OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Tüm pusulaların tek zarfa konulacağı belirtilen yerel seçimlerde 4 adet oy pusulası olacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.