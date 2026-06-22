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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden ehliyet uyarısı: Son geçerlilik tarihine dikkat!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden ehliyet uyarısı: Son geçerlilik tarihine dikkat!

22.06.2026 13:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden ehliyet uyarısı: Son geçerlilik tarihine dikkat!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücü belgelerinin iptal olmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ehliyetlerin son geçerlilik tarihlerinin kontrol edilmesi uyarısında bulundu.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren sürücü belgeleriyle ilgili önemli bir duyuru yayımladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların sürücü belgelerinin iptal olmasının önüne geçmek ve mağduriyet yaşamalarını engellemek amacıyla ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

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SÜRE DOLDUĞUNDA BELGE HUKUKEN GEÇERSİZ SAYILIYOR

Yeni tip sürücü belgelerinde, araç sınıflarına göre belirli periyotlarla yenileme şartı bulunuyor. Buna göre sürücü belgeleri, düzenlenme tarihinden itibaren;

  • Otomobiller ve motosikletler için 10 yıl,
  • Ticari araçlar için ise 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor.

Yetkililer, bu sürenin dolması durumunda sürücü belgelerinin hukuken geçersiz sayılacağını bir kez daha hatırlattı.

"RANDEVU ALARAK YENİLEYEBİLİRSİNİZ"

Açıklamanın devamında vatandaşlara çağrıda bulunularak, "Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelerinizi, randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #nüfus #ehliyet

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