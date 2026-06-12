Ehliyet alacaklar dikkat: Toplam maliyeti 35 bin lirayı buluyor

Sürücü belgesi almak isteyenler için en büyük harcama kalemini sürücü kursu ücretleri oluşturuyor. Mevcut durumda devlet tarafından belirlenen taban fiyatın yaklaşık 20 bin TL seviyesinde olduğu belirtilirken, bazı sürücü kurslarında bu tutarın daha yüksek seviyelere çıkabildiği ifade ediliyor.

SINAV VE HARÇ ÜCRETLERİ EK YÜK GETİRİYOR

Kurs kayıt işlemlerinin ardından adayların teorik (e-sınav) ve direksiyon sınavı için ayrı ayrı harç ödemesi gerekiyor. Bu ödemeler, ehliyet alma sürecindeki toplam maliyeti artıran önemli kalemler arasında yer alıyor.

SINAVLARIN TEKRARLANMASI MALİYETİ ARTIRIYOR

Ehliyet adaylarının sınavlarda başarısız olması durumunda maliyetler daha da yükseliyor. Her sınav tekrarı için yeniden ücret ödenmesi gerekirken, özellikle direksiyon sınavını geçemeyen adayların ek direksiyon dersleri alması gerekebiliyor. Bu durum hem harcamaların artmasına hem de kurs sürecinin uzamasına neden oluyor.

TOPLAM MALİYET 35 BİN TL'YE ULAŞIYOR

Kurs ücreti, sınav harçları, ehliyet kartı bedeli, sağlık raporu ve diğer zorunlu ödemeler birlikte değerlendirildiğinde, B sınıfı ehliyet almak için yapılan toplam harcama yaklaşık 35 bin TL'yi buluyor.

Bu tutar, adayların tüm sınavları ilk denemede başarıyla tamamlaması durumunda geçerli olurken, sınavların tekrarlanması halinde toplam maliyet daha da yükseliyor.