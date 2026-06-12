Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ehliyet alacaklar dikkat: Toplam maliyeti 35 bin lirayı buluyor

Ehliyet alacaklar dikkat: Toplam maliyeti 35 bin lirayı buluyor

12.06.2026 14:48:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Ehliyet alacaklar dikkat: Toplam maliyeti 35 bin lirayı buluyor

Sürücü kursu taban fiyatı, sınav harçları ve zorunlu ödemelerle birlikte B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyeti ilk denemede başarılı olunması halinde dahi yaklaşık 35 bin liraya ulaşırken, sınav tekrarları ve ek dersler bu yükü daha da artırıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sürücü belgesi almak isteyenler için en büyük harcama kalemini sürücü kursu ücretleri oluşturuyor. Mevcut durumda devlet tarafından belirlenen taban fiyatın yaklaşık 20 bin TL seviyesinde olduğu belirtilirken, bazı sürücü kurslarında bu tutarın daha yüksek seviyelere çıkabildiği ifade ediliyor.

SINAV VE HARÇ ÜCRETLERİ EK YÜK GETİRİYOR

Kurs kayıt işlemlerinin ardından adayların teorik (e-sınav) ve direksiyon sınavı için ayrı ayrı harç ödemesi gerekiyor. Bu ödemeler, ehliyet alma sürecindeki toplam maliyeti artıran önemli kalemler arasında yer alıyor.

SINAVLARIN TEKRARLANMASI MALİYETİ ARTIRIYOR

Ehliyet adaylarının sınavlarda başarısız olması durumunda maliyetler daha da yükseliyor. Her sınav tekrarı için yeniden ücret ödenmesi gerekirken, özellikle direksiyon sınavını geçemeyen adayların ek direksiyon dersleri alması gerekebiliyor. Bu durum hem harcamaların artmasına hem de kurs sürecinin uzamasına neden oluyor.

TOPLAM MALİYET 35 BİN TL'YE ULAŞIYOR

Kurs ücreti, sınav harçları, ehliyet kartı bedeli, sağlık raporu ve diğer zorunlu ödemeler birlikte değerlendirildiğinde, B sınıfı ehliyet almak için yapılan toplam harcama yaklaşık 35 bin TL'yi buluyor.

Bu tutar, adayların tüm sınavları ilk denemede başarıyla tamamlaması durumunda geçerli olurken, sınavların tekrarlanması halinde toplam maliyet daha da yükseliyor.

İlgili Konular: #ehliyet #Sürücü kursu #B sınıfı ehliyet

İlgili Haberler

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Olumlu görünüm devam ediyor'
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: 'Olumlu görünüm devam ediyor' Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, nisan ayındaki enerji kaynaklı yükselişin ardından mayısta enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir gerileme görüldüğünü belirterek, dezenflasyon sürecinin devamlılığı için sıkı para politikası duruşunun ve makroihtiyati tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh sahnede: Enflasyon zirvedeyken ilk sınav
Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh sahnede: Enflasyon zirvedeyken ilk sınav ABD'de enflasyonun son üç yılın zirvesine tırmanması ve istihdam piyasasının gücünü koruması, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde yapılacak ilk kritik toplantıda faizlerin sabit tutulacağı ancak şahin duruşun korunacağı beklentisini güçlendirdi.
Dev bankalardan ortak TCMB raporu: Faiz artışı ihtimali çok düşük
Dev bankalardan ortak TCMB raporu: Faiz artışı ihtimali çok düşük Goldman Sachs ve JPMorgan yayımladıkları ortak analizlerde, Merkez Bankası'nın örtülü sıkılaşma adımlarına dikkat çekerek ciddi bir dolarizasyon baskısı ya da piyasa dengesizliği oluşmadığı sürece yeni bir faiz artışı ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.