Nüfustan fazla başvuru! Acil servislere 150 milyonu aşkın hasta kaydı açıldı...
Üst solunum yolu enfeksiyonları, influenza, CovId-19 vakalarının artması nedeniyle hastanelerin acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükü daha da arttı.
Sağlık Bakanlığı’nın acil servis başvurularına ilişkin açıkladığı veriler dikkat çekti. Buna göre 2023’te Türkiye’de acil servislere 150 milyon 523 bin 406 başvuru yapıldı.
100 kişi başına yılda 177 başvuru gerçekleşmiş durumda. Son yıllardaki istatistiklere göre Türkiye, dünyada nüfusundan fazla acil başvurusu yapılan tek ülke.
Cumhuriyet’e konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Muharrem Baytemür, “Nüfusun üzerinde acil başvurusu kötü bir durum. Toplam poliklinik başvuru sayısı 850 milyon. Bunun 150 milyonunun acil olması kabul edilebilir değil” dedi.
Baytemür, “Acile başvuranların sayısının yüksek olması, günlük randevu alamayanların acile gelmesi nedeniyle oluşuyor. Doluluk oranı da çok önemli ama orada ‘ücretsiz hizmet alma’ duygusu var. Bir kesimde de ‘Saat 17.00’den sonra sağlık hizmeti acilden alınır’ gibi bir duygu var. İşten izin alamayanlar için alternatif gibi. Hangi faktörleri koyarsanız koyun, bu rakam çok büyük” değerlendirmesinde bulundu.
‘BİLGİLENDİRME ŞART’
İnsani olarak hem doktor hem hasta açısından acil durumlar dışında muayenenin gün ışığında yapılması gerektiğinin altını çizen Baytemür, ilk başvuru yerinin birinci basamak olduğuna dikkat çekti.
Baytemür, “Hastaneye gidişe acil durumlar hariç aile hekimi karar vermeli. Ayrıca toplumun bilgilendirilmesi, hangi durumlarda acile gidileceğinin anlatılması gerek” ifadelerini kullandı.
Bu düzeydeki acil
başvurusunun şiddete
zemin hazırladığına da
vurgu yapan Ankara Tabip
Odası Başkanı, “Yoğunluk,
beklemeyi gerektiriyor.
Acil hekimleri, sağlık
çalışanları; çok yoğun
ve yorucu bir çalışma
ortamında çalışıyor. Bu
veriler, sağlıkta dönüşüm
projesinin, ekonomi ve
sosyal politikaların başarılı
olmadığını gösteriyor” diye
konuştu
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