Nükleer Düzenleme Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Nükleer enerji işletmelerinin yasal altyapısını oluşturan ve sorumluluk alanlarını belirleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nükleer Düzenleme Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nükleer enerji işletmelerinin yasal altyapısını oluşturan ve sorumluluk alanlarını belirleyen kanuna göre, nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye'nin taraf olduğu nükleer güvenceyle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uyacak.
DÜZENLEYİCİ KONTROLE TABİ OLACAK
Nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerle ilgili kişi, tesis, cihaz ve maddeler güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından düzenleyici kontrole tabi olacak.
Yetkilendirmeye tabi bir faaliyet sırasında radyoaktif atık üreten kişiler radyoaktif atık yönetimi özel hesabına, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesislerini işletmek üzere yetkilendirilen kişiler ise işletmeden çıkarma özel hesaplarına belirlenecek tutarda ayrı ayrı katkı payı ödeyecek.
NÜKLEER SİGORTA HAVUZU
İşletenler, her nükleer tesis veya taşıma faaliyeti için uygun sigorta yaptıracak veya başka bir teminat gösterecek. İşletenin belirlenen yükümlülüklerine sigorta sağlanabilmesi amacıyla nükleer sigorta havuzu kurulacak.
Türkiye'nin egemenlik alanında gerçekleşen bir nükleer hadiseyle ilgili olarak Türk mahkemelerinin yargılama yetkisinin söz konusu olduğu hallerde sadece Türkiye mahkemeleri yetkili olacak.
Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi adı altında özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirket kurulacak. Nükleer silah ya da radyolojik silah imal eden, radyoaktif maddeleri bu amaçla bulunduran, kullanan, kullanımını yaygınlaştıran veya bunları ticaretini yapan kişiler 25 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
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