Nükleer Karşıtı Platform: Acilen Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı durdurulmalı

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Sinop'ta kurulmak istenen nükleer santrale karşı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde eşzamanlı basın açıklaması yaptı. Dava öncesi İstanbul Beşiktaş’ta bir araya gelen Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, Samsun İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerin verdiği olumsuz görüşü ve ÇED sürecinde yaşanan hukuksuzlukları hatırlatarak projenin derhal iptal edilmesini istedi. NKP, 28 Mart’ta Samsun İdare Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasına katılım çağrısı yaptı.



Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin hukuken geçerli bir ÇED raporu olmaksızın devam eden inşaatının durdurulması için Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri tarafından açılan davada verilen ret kararının bozulması için Danıştay’da temyize gidildi.

Sinop’ta kurulmak istenen nükleer santralin ÇED raporuna karşı açılan davanın karar duruşması ise 28 Mart’ta Samsun’da yapılacak. Duruşma öncesinde bugün nükleere karşı eş zamanlı basın açıklaması düzenleyen NKP üyeleri İstanbul’da Beşiktaş Meydanı'nda buluştu.

KARAR DURUŞMASI PAZARTESİ GÜNÜ

Dava öncesi bir araya gelen İstanbul Nükleer Karşıtı Platform bileşenleri, bilirkişi heyetinin 24 ana başlıktan 18’inde olumsuz görüş verdiğini hatırlatarak, Türkiye’yi büyük bir bataklığa sürükleyecek nükleer enerji macerasından vazgeçilmesini istedi. Sinop nükleer santral projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı açılan davanın karar duruşması pazartesi günü yapılacak.



Şimdiden 480 bin ağacın feda edildiği Sinop’taki nükleer santral projesi, Japonya’dan Mitsubishi Heavy Industries firmasının artan maliyetleri gerekçe göstererek Mayıs 2018’de çekilmesiyle bir anlamda sahipsiz kalmıştı. EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi buna rağmen ÇED sürecini devam ettirdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “ÇED olumlu” kararı vermişti. Bu karara itiraz eden NKP bileşenleri, Sinop ve Ayancık belediyeleri ile çok sayıda demokratik kitle örgütü 2 Ekim 2020 tarihinde yargı yoluna başvurmuştu.

Beşiktaş Meydanı’nda bugün basın açıklamasını İstanbul NKP yöneticilerinden Sevil Doğan okudu. Sevil Doğan, mahkeme tarafından atanan Bilirkişi Kurulu’nun hazırladığı rapora dikkat çekti.

NKP’nin açıklaması şöyle:

BİLİRKİŞİ OLUMSUZ GÖRÜŞ VERDİ

''Bilirkişi raporunda nükleer atıklara ilişkin bir çözümün sunulmadığı, yer seçiminin hatalı olduğu ve herhangi bir kaza durumunda tahliye işlemlerinin yapılmasının güç olduğu açıkça belirtilmiş.

Raporun sonuç ve kanaat bölümünde bilirkişi heyeti 24 ana başlıktan 18’inde, 102 alt başlıktan 90’ında olumsuz görüş bildirmiş. ÇED raporunun kabul edilemez olduğunu bu bilirkişi raporu açıkça anlatıyor.

Bilirkişi raporu, Japon hükümetinin anlaşmadan çekildiği, İnceburun bölgesinde 480 bin ağacın mevzuata aykırı ve izinsiz olarak kesildiği, flora bakımından yapılan itirazların haklı olduğu, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği açısından ÇED olumlu kararının bilimsel esaslara ve mevzuata uygun olmadığı ve yaban hayatının korunması konusunda da kabul edilemez eksiklikler bulunduğuna dikkat çekiyor. Nükleer santralin kurulacağı bölgede, deprem, heyelan ve tsunami çalışmalarının yapılmadığı, ön güvenlik raporu başta olmak üzere çok sayıda eksiklik tespit edildi.

HALKIN KATILIMI TOPLANTISINA HALK GİREMEMİŞTİ

NKP üyeleri, akıbeti belli olmayan Sinop nükleer santrali için 6 Şubat 2018’de yapılan halkın katılımı toplantısının da hukuka aykırı uygulamalara sahne olduğunu, Sinop halkının bilgilendirme toplantısının yapılacağı salona giremediğini, TOMA’lar ve polis barikatlarıyla sürecin başından sonuna kadar hukuksuzluklara dolu olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

BİR RANT PROJESİNİ DAHA HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan felaketler, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta hedef olan nükleer santraller, Akkuyu’da Rus şirkete verilen ve elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak yüksek alım garantisi, nükleere hayır diyenlerin ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Ülkemizde ise mevcut hükümet, gerçeği yansıtmayan ‘yerli, milli ve temiz enerji’ söylemi ile bir rant projesini daha hayata geçirmeye çalışıyor. Geleceğimizi korumak için acilen Akkuyu Nükleer Santral inşaatı durdurulmalı, Sinop NGS projesi de iptal edilmeli. Tüm yaşam savunucularını 28 Mart 2022 tarihinde Samsun İdare Mahkemesi’nde açtığımız davanın karar duruşmasında aramızda görmek istiyoruz.”