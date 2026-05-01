Numan Kurtulmuş'tan 1 Mayıs mesajı: 'Birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum'

1.05.2026 09:44:00
Haber Merkezi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emek, ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden; ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

İlgili Konular: #TBMM #Numan Kurtulmuş