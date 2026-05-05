Numan Kurtulmuş, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile bir araya geldi: Gündem avukatlara yönelik şiddet

5.05.2026 16:39:00
ANKA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki TBB Yönetim Kurulu üyeleri ile Meclis’te bir araya geldi. Kabulde, avukatlara yönelik şiddet olaylarıyla mücadelede atılacak adımlar ile avukatların sorunlarına ilişkin konular ele alındı.

Kurtulmuş, Meclis'teki ziyarette, Bursa’da avukat Hatice Kocaefe’nin, Yalova’da ise avukat Zekeriya Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ve Erzurum’da avukat Taha Bağaçlı’nın kendi çalışma ortamında saldırıya maruz kalmasının herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Avukatlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin çalışmaların TBMM çatısı altında gündeme getirilmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, TBB’nin siyasi parti gruplarıyla bu konuda görüşmeler yapmasından da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"MÜCADELENİZDE SİZE DESTEK OLURUM"

Meclis’te, avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve bu yönde alınacak tedbirlerin belirlenmesi için bir araştırma komisyonunun kurulabileceğini, TBMM Başkanı olarak bu konuyu da takip edeceğini bildiren Kurtulmuş, “Hayatın her yerinde savunma mesleğinin en temel unsurlarından birisi olan avukatlarımız vazife görüyor. Komisyonun kurulması fikrinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun için de sonuna kadar bu mücadelenizde size destek olurum” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Konseyi tarafından avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik hazırlanan sözleşmeye ise Türkiye tarafından imza konulabileceğini, bu konunun yürütme erki tarafından değerlendirilebileceğini söyledi.

TBB Başkanı Sağkan, avukatlara dönük şiddetin önlenmesine dair Meclis’te görüşmeler yaparak bu konudaki önerilerini de siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle paylaştıklarını aktardı. Avukatlara yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması ve bu yönde alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis’te bir araştırma komisyonunun kurulmasını önemsediklerini dile getiren Sağkan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan da bu yönde desteğini talep etti.

Sağkan, Avrupa Konseyi tarafından avukatlık mesleğinin korunmasına yönelik hazırlanan sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmasının da ciddi bir koruma alanı yaratacağına inandıklarını belirtti.

