Eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tarafından yaşadığı sistematik tacizi paylaştı. Peki, Nur Köşker kimdir? Eski Habertürk spikeri Nur Köşker kaç yaşında, nereli?

NUR KÖŞKER KİMDİR?

Nur Köşker, 8 Temmuz 1994'de doğdu. Medya sektörüne Sabah Gazetesi'nde staj yaparak başlayan Nur Köşker daha sonra Atv’de muhabirlik yaptı. Olay TV ve TV 24’te de görev yapan Köşker, 2021 yılından itibaren Habertük’te gece ve hafta sonu öğlen haber bültenlerinde sunucu olarak çalıştı.

NUR KÖŞKER EVLİ Mİ?

Nur Köşker, Mustafa Kemal Doğançay ile evli olduğu biliniyor. Köşker, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşıyor.

“SİSTEMATİK TACİZE UĞRADIM”

Spiker Nur Köşker, gazeteci Tarkan Kaleli’ye yaptığı açıklamalarda Mehmet Akif Ersoy’un kendisini uzun süre taciz ettiğini öne sürdü.

“ASANSÖR KAPISINI TUTUP TACİZ EDERDİ”

Köşker, evli olduğu dönemde başlayan ve uzun süre devam eden rahatsız edici davranışlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Asansör kapısını tutup garip hareketler yapıyordu. Attığı saçma sapan mesajlar vardı. ‘Sabah bülteninde LED’in önüne geç, bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar’ diye mesaj atıyordu. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi?”

Köşker, Ersoy’un kendisini ekrandan almakla tehdit ettiğini ve bu nedenle istifa ederek kanaldan ayrıldığını belirtti.

“BİR SENE İŞSİZ KALDIM, HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİ OLDU”

İstifasının ardından ciddi bir kariyer darbesi aldığını ifade eden Köşker, şöyle devam etti:

“Bir sene işsiz kaldım o adam yüzünden. Kariyerimin zirvesindeydim, hafta sonu ana haberi sunuyordum. En sonunda ‘Bu ülkede olmayacak herhalde’ diyerek ülkeyi terk ettim.