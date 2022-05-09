Nureddin Nebati'nin esnediği an kameralara yansıdı; sosyal medyanın gündemine oturdu

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" dedi.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin esnediği anın kameralara yansıması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan isimlerden biri de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Nebati'nin esnediği anın görüntüsünü paylaşan Başarır, "Erdoğan'ın MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümünde anlattığı ekonomi masallarına kendi bakanı Nureddin Nebati de inanmamış olsa gerek" diye yazdı.