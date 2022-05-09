Nureddin Nebati'nin esnediği an kameralara yansıdı; sosyal medyanın gündemine oturdu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında esnemesi sosyal medyada gündem oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır fotoğrafı paylaştı, "Nureddin Nebati de inanmamış olsa gerek" diye yazdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin biz oradayız" dedi.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin esnediği anın kameralara yansıması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan isimlerden biri de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu. Nebati'nin esnediği anın görüntüsünü paylaşan Başarır, "Erdoğan'ın MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümünde anlattığı ekonomi masallarına kendi bakanı Nureddin Nebati de inanmamış olsa gerek" diye yazdı.
Erdoğan'ın MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümünde anlattığı ekonomi masallarına kendi bakanı Nureddin Nebati' de inanmamış olsa gerek:))) pic.twitter.com/ZGubyr8wwQ— Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 9, 2022
Video Haberler
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Ehliyeti eski olanlar dikkat: Son tarih açıklandı!
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- Gericiler hedef göstermişti: Yener geri adım atmadı!