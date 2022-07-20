Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati THY’ye atandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atandı.
Gelişmeyi İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucusu ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından duyurdu. Kıdık, "Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu" ifadelerine yer verdi.
Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeğeni Seyyid Mahmut Nebati, Türk Hava Yolları (THY) İkram Başkanı oldu. pic.twitter.com/ej87h0zezy— Ali KIDIK (@alikdk) July 20, 2022
THY tarafından yapılan atanma duyurusunda, “Değerli çalışma arkadaşlarımız, İcra Komitesinin aldığı atama kararını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Sn. Seyyid Mahmut Nebati’nin İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Yeni görevlendirmenin ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.
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