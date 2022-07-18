Tansu Çiller cephesinden 'Nureddin Nebati' açıklaması

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:45

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın "Çiller, ekonomi dümeninin başına geçmiş!" başlıklı yazısının bir kez daha haberleştirilmesi üzerine açıklama yaptı.

Takan'ın söz konusu yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eski Başbakan Tansu Çiller'i sık sık ziyaret ettiği, Çiller'in yakın çevresine ekonomi politikalarının arkasındaki isimlerden biri olduğunu söylediği ileri sürülmüştü.

Özaşık, söz konusu yazının haber siteleri tarafından dün bir kez daha servis edilmesi üzerine bir açıklama yaptı.



Açıklamada, köşe yazısındaki iddialar reddedilirken; "Söz konusu asılsız iddiaların, tam 1,5 ay sonra 17 Temmuz 2022 Pazar günü sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda kullanıldığının ve internetteki bazı yayın organlarında yeniden servise konulduğunun görülmesi üzerine bu iddiaların gerçek dışı olduğu hususunun kamuoyu ile ikinci kez paylaşılması gerekli görülmüştür" denildi.