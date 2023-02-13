Nurhak Belediye Başkanı Bozan: Yardım çığlığımızı duyuramadık

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:14

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:26

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır tahribata neden olurken, birçok kentte arama kurtarma organizasyonlarının gecikmesi tepkiye neden oldu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 6 Şubat’ta 9 saat arayla yaşanan iki depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde incelemelerde bulundu.

"HİÇBİR KURUMA ULAŞIM SAĞLAYAMADIK"

Depremin 3'üncü gününde yardım çağrısında bulunan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, şöyle konuştu:

“Depremin yanında aynı zamanda büyük bir kar, fırtına, tipi yaşadık. Bütün iletişim kanalları çöktü. Hiçbir kuruma ulaşım sağlayamadık. Elbistan, Doğanşehir ve Gölbaşı ulaşıma hepsi de kapandı. Maalesef yardım çığlığımızı da duyuramadık.”